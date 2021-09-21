Завтра в Казани начнут ловить водителей, не уступающих дорогу скорой помощи
Завтра в Казани ГИБДД совместно с сотрудниками станции скорой помощи проведут профилактический рейд «Уступи дорогу». Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.
В рамках мероприятия инспекторы будут выявлять водителей, которые не уступают дорогу автомобилям спецслужб с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. На таких водителей составят административные материалы по ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наказание от 3 до 5 тысяч рублей или лишение прав сроком от трех месяцев до одного года.
16 сентября ГИБДД Казани провела профилактический рейд «Контрольный рейс», направленный на выявление нарушений ПДД водителями автобусов.
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