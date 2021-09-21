Медведев, Рублев, Карацев и Хачанов выступят на Кубке Кремля в Москве

Все четверо ведущих российских теннисиста примут участие на теннисном турнире Кубок Кремля в Москве. Об этом сообщает пресс-служба турнира.



Соревнования пройдут с 16 по 24 октября в столице, во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Уже сейчас известно, что на турнире сыграют первая ракетка России Даниил Медведев, олимпийский чемпион Андрей Рублев, а также призеры Олимпиады Аслан Карацев и Карен Хачанов.

Карен Хачанов. Фото: vk.com/tennisrussia_ru

Кроме них на Кубок Кремля из числа известных теннисистов заявились Александр Бублик, Филип Краинович, Марин Чилич и Себастьян Корда.

Напомним, ранее Даниил Медведев стал победителем US Open, обыграв в финале серба Новака Джоковича. Это его первая победа в турнирах Большого шлема в карьере.