Даниил Медведев обыграл Новака Джоковича в финале US Open

Фото: Официальный аккаунт Федерации тенниса России

Российский теннисист Даниил Медведев в финале US Open обыграл серба Новака Джоковича со счетом 6:4, 6:4, 6:4. Впервые в карьере Медведев стал победителем турнира «Большого шлема».

За время матча Даниил выполнил 16 эйсов, совершил 9 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта. На его счету шесть подач навылет, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

Ранее Медведев стал первым финалистом Открытого чемпионата США. В полуфинале 2-я ракетка мира обыграл канадца Феликса Оже-Аляссима.







Ольга Плешкова