Даниил Медведев обыграл Новака Джоковича в финале US Open
Российский теннисист Даниил Медведев в финале US Open обыграл серба Новака Джоковича со счетом 6:4, 6:4, 6:4. Впервые в карьере Медведев стал победителем турнира «Большого шлема».
За время матча Даниил выполнил 16 эйсов, совершил 9 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта. На его счету шесть подач навылет, 3 двойные ошибки и 1 брейк.
Ранее Медведев стал первым финалистом Открытого чемпионата США. В полуфинале 2-я ракетка мира обыграл канадца Феликса Оже-Аляссима.
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