В Британии предъявили обвинения третьему россиянину по делу об отравлении Скрипалей

В Великобритании предъявили обвинение третьему россиянину по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Об этом сообщается на странице службы уголовного преследования Британии в Twitter.

«Мы разрешили британской полиции предъявить обвинение третьему подозреваемому — Сергею Федотову — в связи с нападением в Солсбери с использованием «Новичка» в 2018 году», — приводит сообщение ведомства RT.

Фото: bellingcat.com

Инцидент произошел 4 марта 2018 года. Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен в Солсбери вместе с дочерью Юлией. Лондон утверждает, что к отравлению причастны сотрудники ГРУ. При этом британская полиция не нашла доказательств для предъявления обвинений президенту России Владимиру Путину в связи с данным делом. Об отравлении Скрипалей сняли сериал на телеканале BBC.

Ольга Шагиева