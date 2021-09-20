«Ак Барс» обыграл «Витязь» со счетом 2:1

«Ак Барс» обыграл хоккейный клуб из Подольска «Витязь». Игра закончилась со счетом 2:1.



В первом периоде обе команды смогли забить в ворота. Он закончился со счетом 1:1. Открыли счет казанцы — свою первую шайбу в КХЛ забил 20-летний Артур Бровкин.

Второй период изменений не принес, счет остался 1:1. Третий период стал решающим — шайбу забросил Кирилл Петров.

Напомним, 10 сентября в первой выездной серии нынешнего сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» обыграл «Витязь». Игра закончилась со счетом 2:1.



Татьяна Демина