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«Ак Барс» обыграл «Витязя» со счетом 2:1

21:52, 10.09.2021
«Ак Барс» обыграл «Витязя» со счетом 2:1
Фото: ak-bars.ru

В первой выездной серии нынешнего сезона Континентальной хоккейной лиги казанский «Ак Барс» обыграл хоккейный клуб из Подольска «Витязь». Игра закончилась со счетом 2:1.

Первую шайбу в ворота «Витязя» забил Пер Линдхольм. В третьем периоде «Витязь» сравнял счет.

В овертайме забросил шайбу и вырвал победу казанец Кристиан Хенкель. Игра проходила на арене «Витязь» в подмосковном Подольске.

Ранее казанцы уступили в трех играх подряд, уступив китайскому «Куньлуню» (3:4), нижегородскому «Торпедо» (1:3) и московскому ЦСКА (1:2 ОТ). Казанский клуб после четырех игр сезона 2020/2021 идет на шестом месте, набрав 3 очка.

Татьяна Демина
СпортХоккей Татарстан

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