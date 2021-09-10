«Ак Барс» обыграл «Витязя» со счетом 2:1
В первой выездной серии нынешнего сезона Континентальной хоккейной лиги казанский «Ак Барс» обыграл хоккейный клуб из Подольска «Витязь». Игра закончилась со счетом 2:1.
Первую шайбу в ворота «Витязя» забил Пер Линдхольм. В третьем периоде «Витязь» сравнял счет.
В овертайме забросил шайбу и вырвал победу казанец Кристиан Хенкель. Игра проходила на арене «Витязь» в подмосковном Подольске.
Ранее казанцы уступили в трех играх подряд, уступив китайскому «Куньлуню» (3:4), нижегородскому «Торпедо» (1:3) и московскому ЦСКА (1:2 ОТ). Казанский клуб после четырех игр сезона 2020/2021 идет на шестом месте, набрав 3 очка.
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