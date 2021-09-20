В общественном транспорте Казани за неделю выявили почти 4 тыс. пассажиров без масок

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

С 13 по 20 сентября в общественном транспорте Казани выявили 3 939 пассажиров без масок. После замечания все нарушители надели средства индивидуальной защиты.

За неделю в столице Татарстана проверили 1 953 единицы общественного транспорта (автобусы, троллейбусы, трамваи, метро). Проверка проходила на 53 контрольных точках. Рейды в общественном транспорте Казани проводит городской Комитет по транспорту, МКУ «Организатор пассажирских перевозок» и контрольно-ревизорские службы транспортных предприятий.

С 30 августа по 6 сентября в автобусах, трамваях, троллейбусах и метро города выявили 2 943 пассажира без масок. Неделей ранее, с 6 по 13 сентября, число нарушителей составило 3 956, сообщает Комитет по транспорту Казани.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в ближайшие полгода масочный режим в Татарстане отменяться не будет. Об этом сообщила 3 сентября заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина. «Чем быстрее мы привьемся от новой коронавирусной инфекции, тем раньше мы сможем вернуться к этому вопросу», — заявила она.

Татьяна Демина