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Вместе с Мурашко в Пермь вылетает бригада медиков

11:20, 20.09.2021
Вместе с Мурашко в Пермь вылетает бригада медиков
Фото: realnoevremya.ru

Вместе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко в Пермь из Москвы вылетает бригада медиков федеральных учреждений. Самолет с медоборудованием доставит пострадавших в столицу.

Сегодня в Пермском университете произошла стрельба — один из студентов совершил вооруженное нападение на вуз. Семеро пострадавших госпитализированы, один находится в тяжелом состоянии.

Личность подозреваемого установлена. При задержании он был ранен, поскольку оказал сопротивление.

По поручению премьер-министра Михаила Мишустина в Пермь вылетают Михаил Мурашко и министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан

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