Вместе с Мурашко в Пермь вылетает бригада медиков

Вместе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко в Пермь из Москвы вылетает бригада медиков федеральных учреждений. Самолет с медоборудованием доставит пострадавших в столицу.

Сегодня в Пермском университете произошла стрельба — один из студентов совершил вооруженное нападение на вуз. Семеро пострадавших госпитализированы, один находится в тяжелом состоянии.

Личность подозреваемого установлена. При задержании он был ранен, поскольку оказал сопротивление.

По поручению премьер-министра Михаила Мишустина в Пермь вылетают Михаил Мурашко и министр науки и высшего образования Валерий Фальков.



Ольга Плешкова