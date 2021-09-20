В Татарстане ночью и утром 21 сентября ожидаются заморозки

В Татарстане вновь прогнозируется понижение температуры воздуха. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

По прогнозу синоптиков, ночью и утром 21 сентября на территории Татарстана местами ожидаются заморозки в воздухе и на почве. Температуры опустятся до -2 градусов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По прогнозу синоптиков, во вторник, 21 сентября, Татарстан расположится на южной периферии антициклона. В западных районах возможен небольшой дождь, температуры ночью составят 0...+5 градусов. Днем воздух прогреется до +8... +13 градусов.

Татьяна Демина