В Татарстане потеплеет до +16 градусов

Гидрометцентр Татарстана опубликовал прогноз погоды на ближайшие дни. В республике ожидается потепление, а воздух прогреется до +16 градусов.

Во вторник, 21 сентября, Татарстан будет располагаться на южной периферии антициклона. В западных районах возможен небольшой дождь, температуры ночью составят 0... 5°, местами заморозки в воздухе и на почве до -2°. Днем воздух прогреется до 8... 13°.

В среду, 22 сентября, и четверг, 23 сентября, в южных районах республики пройдет дождь. Температуры воздуха ночью ожидаются от 1 до 8°, на востоке и севере Татарстана ночью сохранятся заморозки до -2°. Днем потеплеет до 11... 16°.

Фото: kzn.ru

По предварительному прогнозу синоптиков, в пятницу и субботу ожидаются дожди и сильный ветер. Ночью температура составит 3... 8°, днем в пятницу — 11... 16° тепла, в субботу не поднимется выше +8... 13°.

Ранее Гидрометцентр России заявил, что в центр европейской части России в пятницу придет потепление до +13 градусов днем.



Ольга Плешкова