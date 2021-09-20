В Совфеде не считают нужным вносить правки в законодательство после трагедии в Перми

Глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что в очередной раз ужесточать законодательство об оружии в связи с трагедией в Перми нецелесообразно. Необходимо ответственно исполнять уже существующие требования.

«После каждого громкого преступления не нужно вносить поправки в законодательство. Нужно ответственно исполнять действующие нормы законодательства», — передает «Интерфакс» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

После трагедии в казанской гимназии, которая унесла жизни девяти человек, в России ужесточили законодательство в сфере оборота оружия. Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий правила выдачи лицензий на оружие. Теперь охотничье оружие и гладкоствольное длинноствольное оружие самообороны граждане смогут приобрести с 21 года, а не с 18 лет. Также в стране ужесточили контроль за гражданским оружием. Теперь за незаконные изготовление, приобретение, продажу, передачу, хранение, транспортирование, перевозку, ношение или использование оружия и патронов к нему, основных частей огнестрельного оружия гражданину грозит административный арест до 15 суток или 5—10 тыс. рублей штрафа с возможной конфискацией оружия.

А на прошлой неделе Госсовет Татарстана внес в Госдуму законопроект, в котором предлагается повысить штрафы за неправильное обращение с оружием.



18 летний юноша, устроивший сегодня стрельбу в Пермском университете, получил разрешение на хранение и ношение оружия в мае, когда произошла трагедия в Казани. В июле он тренируется на стрельбище, а в августе покупает патроны. Ружье он купил в апреле. Жертвами пермского стрелка стали 6 человек. Еще 24 пострадали.

Татьяна Леухина