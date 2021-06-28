Россиянам за незаконное изготовление, хранение огнестрельного оружия и патронов грозит до 15 суток ареста

Фото: Максим Платонов (архив)

В России ужесточили контроль за гражданским оружием. В частности, за незаконные изготовление, приобретение, продажу, передачу, хранение, транспортирование, перевозку, ношение или использование оружия и патронов к нему, основных частей огнестрельного оружия (ст. 20.10 КоАП) гражданину грозит административный арест до 15 суток или 5—10 тыс. рублей штрафа с возможной конфискацией оружия.

Организациям за подобное правонарушение грозит штраф до 500 тыс. рублей или приостановление работы до 60 суток с возможной конфискацией оружия. Соответствующий закон, вносящий поправки в КоАП РФ, сегодня подписал президент России Владимир Путин.

Напомним, законопроект, ужесточающий административную ответственность за незаконное изготовление, оборот и ношение всех видов и типов оружия, в Государственную думу внесли в мае. В частности, документом предусматривались перечисленные выше наказания.

Также сегодня Путин подписал закон, ужесточающий правила выдачи лицензий на оружие. Теперь охотничье оружие и гладкоствольное длинноствольное оружие самообороны граждане смогут приобрести с 21 года, а не с 18 лет.



Татьяна Демина