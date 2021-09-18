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Хавбек «Химок» Глушаков забил в четвертом матче в РПЛ подряд

14:50, 18.09.2021
Хавбек «Химок» Глушаков забил в четвертом матче в РПЛ подряд
Фото: vk.com/fckhimki_official

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков открыл счет встречи с «Уфой» в рамках 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

На 44-й минуте игры химчане убежали в контратаку. После передачи Соколова в одно касание Глушаков отправил мяч в сетку ворот Александра Беленова.

Этот гол стал для полузащитника «Химок» уже пятым в текущем сезоне РПЛ. Глушаков забивает в четвертом матче подряд. Ранее футболист отличился в играх с «Рубином» (1:1), «Нижним Новгородом» (1:1) и «Спартаком» (1:3).

Отметим, что несколько дней назад Глушаков признался в желании вернуться в сборную России.

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