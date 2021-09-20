Россиянам спишут 1,6 миллиарда рублей долгов — это много или мало?

Заместитель министра экономического развития Илья Торосов рассказал «Известиям», что более 1,6 млрд рублей долгов россиянам спишут по упрощенной процедуре банкротства физических лиц.

Из 12 тыс. обращений граждан освобождение от долгов по упрощенной схеме одобрено в 5 тыс. случаев. Подать заявление можно через МФЦ, в ближайшее время это можно будет сделать через портал «Госуслуги».

Россияне, чьи долги составляют от 50 тыс. до 500 тыс. рублей, могут бесплатно подать в МФЦ заявление о внесудебном банкротстве — эта процедура действует с сентября прошлого года.

Фото economy.gov.ru

— Новый институт банкротства состоялся. Механизм развивается нормальными темпами. Видно, что скачка дефолтов среди физлиц в связи с пандемией нет, — сказал Торосов.

1,6 млрд рублей долгов — это:

$22 млн на сегодняшний день.

на сегодняшний день. По 11 рублей на каждого россиянина — в РФ проживают около 145 млн человек.

— в РФ проживают около 145 млн человек. На 46,1 млрд рублей меньше, чем судебные приставы взыскали с невыездных должников в 2020 году — всего 47,7 млрд рублей.

— всего 47,7 млрд рублей. В 10 раз меньше, чем приставы за семь месяцев этого года взыскали с неплательщиков алиментов — более 17 млрд рублей.

— более 17 млрд рублей. В 17 раз больше, чем задолжали жители Нижнекамска по имущественным налогам

В 6,7 раза больше, чем сумма, которую в Татарстане судебные приставы взыскали по алиментам за полгода

Фото: bankrotstvo-fizlic.ru

В 1,4 тыс. раз меньше, чем долги россиян по кредитам, переданные на принудительное взыскание приставам, — в первом полугодии этого года они превысили 2,3 трлн рублей.

Алексей Нечаев