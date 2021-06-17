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Жители Нижнекамска задолжали по имущественным налогам более 90,3 млн рублей

21:19, 17.06.2021
Жители Нижнекамска задолжали по имущественным налогам более 90,3 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Жители Нижнекамска накопили долгов по имущественным налогам на общую сумму 90 364 000 рублей, сообщил первый заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района РТ Радмир Беляев в своем instagram-аккаунте.

Эффективным инструментом в борьбе с задолженностями является арест транспортных средств, считает он. В Нижнекамске насчитывается около тысячи машин, которые не используются, но и не сняты с учета в Госавтоинспекции. На них продолжают начисляться налоги, которые их владельцы не платят.

«Приняли решение — разыскать владельцев, чтобы они написали заявление о снятии с учета. Эту работу планируют организовать через председателей СТОС», — написал Беляев.

Власти Нижнекамска также намерены бороться с серым рынком труда. Для этого они проведут рейды по торговым центрам города.

Вместе с налоговой инспекцией власти Нижнекамска займутся выявлением лиц, работающих без регистрации в качестве ИП или юрлица. «Такие нарушители, как правило, нанимают на работу сотрудников, не оформляя с ними трудовые договоры», — отметил Беляев.

Ранее в УФНС по РТ предупредили, что для должников по налогам меры соцподдержки могут не дойти.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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