Жители Нижнекамска задолжали по имущественным налогам более 90,3 млн рублей

Жители Нижнекамска накопили долгов по имущественным налогам на общую сумму 90 364 000 рублей, сообщил первый заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района РТ Радмир Беляев в своем instagram-аккаунте.



Эффективным инструментом в борьбе с задолженностями является арест транспортных средств, считает он. В Нижнекамске насчитывается около тысячи машин, которые не используются, но и не сняты с учета в Госавтоинспекции. На них продолжают начисляться налоги, которые их владельцы не платят.

«Приняли решение — разыскать владельцев, чтобы они написали заявление о снятии с учета. Эту работу планируют организовать через председателей СТОС», — написал Беляев.

Власти Нижнекамска также намерены бороться с серым рынком труда. Для этого они проведут рейды по торговым центрам города.

Вместе с налоговой инспекцией власти Нижнекамска займутся выявлением лиц, работающих без регистрации в качестве ИП или юрлица. «Такие нарушители, как правило, нанимают на работу сотрудников, не оформляя с ними трудовые договоры», — отметил Беляев.

Ранее в УФНС по РТ предупредили, что для должников по налогам меры соцподдержки могут не дойти.

Татьяна Демина