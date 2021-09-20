Врио главы Мордовии Здунов побеждает на выборах главы региона
Врио главы Мордовии Артем Здунов лидирует на выборах главы республики — он набрал 79,34% голосов, следует из данных ЦИК РФ.
Второе место — у кандидата от КПРФ Дмитрия Кузякина (10,88%). Тройку замыкает кандидат от ЛДПР Евгений Тюрин с 5,8% голосов. Александр Лемкин от партии пенсионеров набрал 2,19%.
Вчера Здунов также лидировал после обработки 0,13% голосов.
Президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Мордовии Артема Здунова 18 ноября 2020 года. С октября 2014 по февраль 2018 года он занимал пост министра экономики Татарстана. Уже тогда источники «Реального времени» информировали о факте рассмотрения экс-министра экономики Татарстана Артема Здунова на должность главы региона.
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