Здунов лидирует на выборах главы Мордовии с 96,7%
Врио руководителя Мордовии Артем Здунов «Единая Россия») лидирует на выборах главы республики с 96,7%. Такие данные приводит ЦИК РФ после обработки 0,13% протоколов.
Второе место у Евгения Тюрина (ЛДПР) (2,17%), затем идут Александр Лемкин (Партия пенсионеров) (1,09%), Дмитрий Кузякин (КПРФ) (пока 0%).
Президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Мордовии Артема Здунова 18 ноября 2020 года. С октября 2014 по февраль 2018 года он занимал пост министра экономики Татарстана. Уже тогда источники «Реального времени» информировали о факте рассмотрения экс-министра экономики Татарстана Артема Здунова на должность главы региона.
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