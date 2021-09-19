В Татарстане не зафиксировали нарушений, влияющих на ход голосования

В Татарстане не зафиксировали нарушений, влияющих на ход голосования. В ЦИК поступило 31 письменное обращение, на 15 ответили, еще 16 — на рассмотрении. Об этом сообщил председатель комиссии Андрей Кондратьев.

361 телефонный звонок поступил на телефон горячей линии ЦИК. 107 человек уточняли номер участка. Еще 52 обращения оказались не связаны с избирательным процессом. Среди них — жалоба на плохое благоустройство территории около участка или на то, что избирателю не дали ленточку на концерт, не получилось пойти в музей.

— Поступила жалоба, что заявителя не допустили до работы в качестве члена УИК с правом совещательного голоса. Просто у него была судимость. Таких вопросов, связанных с проверкой документов и полномочий, несколько случаев выявили, и нам приходилось отказывать в соответствующем статусе, — рассказал Кондратьев.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Были жалобы на то, что не разрешали куда-то подходить и где-то снимать с определенного ракурса. Дело было в том, что в ракурс попадали персональные данные. Глава ЦИК РТ лично постоянно мониторил камеры и не видел, чтоб мешали снимать видео.



«Реальное время» ведет трансляцию заключительного дня голосования и подведения итогов выборов в Госдуму России.

Татьяна Леухина