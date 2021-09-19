Новости общества

21:56 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Нижегородской области явка на онлайн-голосование составила 91,76%

20:55, 19.09.2021

В Нижегородской области явка на дистанционном электронном голосовании составила 91,76%. Об этом свидетельствуют данные ЦИК РФ.

Для участия в дистанционном электронном голосовании зарегистрировались 126 494 жителя Нижегородской области. Выдано бюллетеней для голосования по федеральному округу — 117 245 (92,69%), принято — 116 075 (91,76%), передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Онлайн-голосование проходило в этом году в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, в городе Севастополе.

ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также