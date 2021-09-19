В Нижегородской области явка на онлайн-голосование составила 91,76%
В Нижегородской области явка на дистанционном электронном голосовании составила 91,76%. Об этом свидетельствуют данные ЦИК РФ.
Для участия в дистанционном электронном голосовании зарегистрировались 126 494 жителя Нижегородской области. Выдано бюллетеней для голосования по федеральному округу — 117 245 (92,69%), принято — 116 075 (91,76%), передает «РИА Новости».
Онлайн-голосование проходило в этом году в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, в городе Севастополе.
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