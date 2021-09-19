В МВД не зафиксировали серьезных нарушений на выборах в Госдуму

Фото: Максим Платонов

МВД России не зафиксировало серьезных нарушений во время голосования на выборах в Государственную думу. Об этом сообщил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Михаил Давыдов.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

С начала избирательной компании было зарегистрировано 5,8 тыс. различных сообщений и нарушениях. Это в полтора раза меньше чем во время проведения парламентских выборов в 2016 году, пишет ТАСС.

Сегодня днем председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев сообщил, что жалоб о нарушениях, влияющих на ход голосования, в республиканскую комиссию не поступало.



Татьяна Леухина