В МВД не зафиксировали серьезных нарушений на выборах в Госдуму
МВД России не зафиксировало серьезных нарушений во время голосования на выборах в Государственную думу. Об этом сообщил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Михаил Давыдов.
С начала избирательной компании было зарегистрировано 5,8 тыс. различных сообщений и нарушениях. Это в полтора раза меньше чем во время проведения парламентских выборов в 2016 году, пишет ТАСС.
Сегодня днем председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев сообщил, что жалоб о нарушениях, влияющих на ход голосования, в республиканскую комиссию не поступало.
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