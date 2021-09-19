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В МВД не зафиксировали серьезных нарушений на выборах в Госдуму

18:42, 19.09.2021
В МВД не зафиксировали серьезных нарушений на выборах в Госдуму
Фото: Максим Платонов

МВД России не зафиксировало серьезных нарушений во время голосования на выборах в Государственную думу. Об этом сообщил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Михаил Давыдов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С начала избирательной компании было зарегистрировано 5,8 тыс. различных сообщений и нарушениях. Это в полтора раза меньше чем во время проведения парламентских выборов в 2016 году, пишет ТАСС.

Сегодня днем председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев сообщил, что жалоб о нарушениях, влияющих на ход голосования, в республиканскую комиссию не поступало.

Татьяна Леухина
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