Карпин объявит расширенный состав сборной России 20 сентября
Расширенный состав сборной России по футболу к ближайшим матчам отбора к чемпионату мира — 2022 станет известен в понедельник, 20 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
После оглашения состава в зале Исполкома РФС в 14.00 состоится пресс-конференция с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.
В октябре российской команде предстоит провести две встречи. 8 числа сборная сыграет в Казани против Словакии, а через три дня сразится в гостях со Словенией.
Напомним, под руководством Карпина российская национальная команда успела провести 3 матча. Вначале россияне сыграли вничью с Хорватией, а потом обыграли Кипр и Мальту. Благодаря этим результатам Россия поднялась сразу на четыре позиции вверх в рейтинге сборных ФИФА.СпортФутбол
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