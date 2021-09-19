Карпин объявит расширенный состав сборной России 20 сентября

Расширенный состав сборной России по футболу к ближайшим матчам отбора к чемпионату мира — 2022 станет известен в понедельник, 20 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

После оглашения состава в зале Исполкома РФС в 14.00 состоится пресс-конференция с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

Фото: rfs.ru

В октябре российской команде предстоит провести две встречи. 8 числа сборная сыграет в Казани против Словакии, а через три дня сразится в гостях со Словенией.

Напомним, под руководством Карпина российская национальная команда успела провести 3 матча. Вначале россияне сыграли вничью с Хорватией, а потом обыграли Кипр и Мальту. Благодаря этим результатам Россия поднялась сразу на четыре позиции вверх в рейтинге сборных ФИФА.