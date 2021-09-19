Глава судей РФС заявил о недопустимости жребия в РПЛ в виде игры «Камень, ножницы, бумага»

На матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) недопустимо проводить жребий в виде игры «Камень, ножницы, бумага». Об этом заявил глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц.

Накануне в матче 8-го тура между «Крыльями Советов» и «Ростовом» (4:2) судья встречи Игорь Панин провел предматчевую жеребьевку игрой «Камень, ножницы, бумага».

«Мы рассмотрим этот случай. Думаю, не последует [санкций арбитру], но в будущем такие случаи недопустимы. Все судьи будут об этом проинформированы», — сказал Хачатурянц.

Фото: vk.com/fcrostov

Напомним, ранее стало известно, что новым руководителем департамента судейства РФС станет иностранный специалист. Имя будущего главы будет объявлено на пресс-конференции 23 сентября.

