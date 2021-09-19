Главой департамента судейства РФС после Кашшаи снова станет иностранец

Венгерского специалиста Виктора Кашшаи на посту руководителя департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) заменит другой иностранец. Об этом сообщил глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

Ожидается, что имя нового руководителя объявят 23 сентября на специальной пресс-конференции.

«Замена Кашшаи будет названа в четверг, это будет иностранец. Я соберу специальную конференцию по этому поводу», — сказал Хачатурянц.

Кашшаи работал в РФС с января 2020 года и ушел в отставку в начале текущей недели.