Эксперт не исключил завоз штамма коронавируса «мю» в Россию

Штамм коронавируса «мю» уже мог проникнуть в Россию, предположил генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.



По его словам, «мю» вытесняет остальные штаммы в странах, в которых штамм «дельта» не распространился широко. На прошлой неделе в СМИ появились сообщения о выявлении носителей штамма «мю» в Европе и ряде азиатских стран со строгим карантинным режимом. Это значит, что вирус распространяется по планете, и в России могут быть пациенты с таким штаммом, считает Исаев.

Он подчеркнул, что из-за закрытых данных по сиквенсам нельзя оценить их долю в популяции. К тому же, «мю» появился недавно и пока не входит в перечень штаммов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вызывающих обеспокоенность.

Фото: mos.ru

В США ученые из Университета Мэриленда обнаружили, что мутировавший коронавирус лучше переносится по воздуху. Ученые попросили испытуемых трижды повторять алфавит либо петь песню «С днем рождения тебя». Выяснилось, что люди, инфицированные альфа-штаммом, выдыхали до ста раз больше вирусных частиц, чем те, у кого был «оригинальный» (уханьский) вариант.



Маргарита Головатенко