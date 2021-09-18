Американские ученые рассказали об опасности мутировавшего коронавируса

В США ученые из Университета Мэриленда обнаружили, что мутировавший коронавирус лучше переносится по воздуху. Результаты их исследования опубликовали в Clinical Infectious Diseases.

Специалисты изучили 49 случаев заражения разными штаммами SARS-CoV-2. Пациентов объединяло то, что у всех у них болезнь протекала бессимптомно или со слабовыраженными признаками.

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Ученые попросили испытуемых трижды повторять алфавит либо петь песню «С днем рождения тебя». Выяснилось, что люди, инфицированные альфа-штаммом, выдыхали до ста раз больше вирусных частиц, чем те, у кого был «оригинальный» (уханьский) вариант.

Мониторинг воздуха показал, что медицинские маски снижают риск передачи вируса на 50%. Поэтому, чтобы не заразиться, нужно не только вакцинироваться, но и продолжать использовать средства индивидуальной защиты, а также проветривать помещения.

Исследователи Национального университета Кордовы ранее выяснили, что российская вакцина «Спутник V» оказалась эффективнее против штамма коронавируса «дельта», чем препараты AstraZeneca и Sinopharm.

Татьяна Леухина