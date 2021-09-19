В Казани за субботу задержали 9 пьяных водителей

Фото: ГИБДД Казани

За субботу, 18 сентября, в Казани задержали девять пьяных водителей и столько же за езду без прав, сообщает ГИБДД города.



За вчерашний день в Казани произошло одно ДТП с пострадавшим — наезд на пешехода. Остальные ДТП повлекли материальный ущерб.

Сотрудники Госавтоинспекции пресекли два правонарушения со стороны электросамокатчиков. В отделы полиции по подозрению в совершении преступлений доставили четырех граждан.

Фото: pixabay.com

На этой неделе в ДТП под Елабугой погиб водитель — он был лишен прав.

Маргарита Головатенко