В Казани за субботу задержали 9 пьяных водителей
За субботу, 18 сентября, в Казани задержали девять пьяных водителей и столько же за езду без прав, сообщает ГИБДД города.
За вчерашний день в Казани произошло одно ДТП с пострадавшим — наезд на пешехода. Остальные ДТП повлекли материальный ущерб.
Сотрудники Госавтоинспекции пресекли два правонарушения со стороны электросамокатчиков. В отделы полиции по подозрению в совершении преступлений доставили четырех граждан.
На этой неделе в ДТП под Елабугой погиб водитель — он был лишен прав.
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