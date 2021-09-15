В ДТП под Елабугой погиб водитель — он был лишен прав

Водительских прав был лишен погибший в аварии владелец Mazda 6, сообщают «Вести Татарстан» со ссылкой на Елабужский отдел ГИБДД.



По предварительной информации, водитель не выбрал скорость, которая бы обеспечивала безопасность движения и не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу движения, по которой двигался автомобиль Kia Rio. Автомобили столкнулись. В результате водитель Mazda погиб, водитель и пассажир KIA пострадали.

ДТП произошло на трассе между Елабугой и Челнами — рядом со Святым Ключом. Один автомобиль перевернулся, а у второго сильно помят правый бок.

Маргарита Головатенко