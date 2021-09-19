В Париже реставрацию сгоревшего собора Нотр-Дам начнут зимой

В Париже завершились работы по укреплению сгоревшего собора Парижской Богоматери. Реставрацию планируется начать уже этой зимой.

Работы по укреплению стартовали еще в апреле 2019 года. Были демонтированы строительные леса, установлены деревянные каркасы и очищены помещения, загрязненные свинцом, передает BFM TV.

Фото: скришнот/youtube.com

В апреле этого года министр культуры Франции Розелин Башло сообщила, что на реставрацию собора Парижской Богоматери собрали 830 миллионов евро пожертвований (примерно 70,9 млрд рублей). Открыть Нотр-Дам планируется в 2024 году.

Крупнейший в истории пожар в Нотр-Дам-де-Пари произошел 15 апреля 2019 года. Тогда обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Огонь уничтожил уникальный деревянный каркас крыши из восьмисотлетних дубовых балок, каждая из которых была изготовлена из одного ствола дерева. Структура Нотр-Дама и главные хранившиеся в соборе реликвии уцелели. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении восстановить здание за 5 лет, но эксперты отмечали, что на реконструкцию может уйти гораздо больше времени: 10—15 лет.

Татьяна Леухина