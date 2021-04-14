На реконструкцию Нотр-Дама в Париже собрали 830 млн евро пожертвований

На реставрацию собора Парижской Богоматери, пострадавшего от пожара в 2019 году, собрали 830 миллионов евро пожертвований. Об этом заявила министр культуры Франции Розелин Башло.

— Было собрано 830 миллионов евро пожертвований, абсолютно беспрецедентная сумма. Естественно, я являюсь гарантом правильного и прозрачного использования этого фонда, — приводит РИА «Новости» ее слова.

Фото: скришнот/youtube.com

Эта сумма позволит начать реставрацию собора. Открыть его планируется в 2024 году.

Крупнейший в истории пожар в Нотр-Дам-де-Пари произошел 15 апреля 2019 года. Тогда обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Огонь уничтожил уникальный деревянный каркас крыши из восьмисотлетних дубовых балок, каждая из которых была изготовлена из одного ствола дерева.

Татьяна Леухина