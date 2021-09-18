Инфекционист: в России заболеваемость COVID-19 осенью будет ниже, чем год назад
Подъем заболеваемости COVID-19 осенью точно будет. Однако показатели, вероятно, не будут высокими, как в прошлом году, потому что иммунитет у части населения уже натренирован. Такое мнение выразил врач-инфекционист Евгений Тимаков.
В России формируется популяционный иммунитет к коронавирусу, но больше естественным путем.
— Я думаю, что до конца зимы мы точно будем иметь нормальную иммунную прослойку, — приводит «РИА Новости» его слова.
За минувшие сутки в России зарегистрировали 20 329 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 7 254 754 человека.
Основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев ранее заявлял, что подъем заболеваемости COVID-19 среди россиян продолжится осенью, так как вирус будет циркулировать среди детей в образовательных учреждениях.
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