За сутки в России зафиксировали 20 329 случаев заболевания коронавирусом

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 20 329 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 7 254 754 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 18 сентября, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 16 247 человек, всего выздоровевших — 6 485 264 человека.

За сутки коронавирус унес жизни 799 россиян, всего от инфекции скончались 197 425 человек.

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 56 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на 18 сентября в РТ зарегистрировано 26 374 случая COVID-19.

Алексей Нечаев