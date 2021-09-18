В США заявили, что у России невероятно мощные вооруженные силы

У России невероятно мощные вооруженные силы. Необходимо понимать, как она смогла преобразить их за последние два десятилетия, заявил заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен, выступая в вашингтонском неправительственном Атлантическом совете.

— Я думаю, что важно также понимать, что этот сюрприз не произошел в одночасье, — передает ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Россия приняла решение модернизировать свои силы из-за США и НАТО, считает Хайтен. Сейчас впервые в своей истории Америка противостоит двум ядерным державам: «Чрезвычайно важно, чтобы мы эффективно имели дело одновременно с Россией и Китаем».

На этой неделе Россия на учениях «Запад-2021» впервые применила роботы разведки и огневой поддержки «Уран-9» и «Нерехта», а на прошлой — робототехнические комплексы «Платформа-М», вооруженные гранатометами.

