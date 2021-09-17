Зеленодольск планирует получить звание «Город трудовой доблести»

Зеленодольск планирует получить звание «Город трудовой доблести». Об этом сегодня сообщил генеральный директор ПОЗиСа Радик Хасанов.

Он напомнил, что в следующем году Зеленодольск отмечает юбилей — 90-летие. Хасанов обратил внимание, что в годы Великой Отечественной войны город дал стране для Победы сотни бронекатеров. По его словам, каждый третий боеприпас произвели в Зеленодольске.

В прошлом году Путин подписал указ, которым 20 российских городов были удостоены звания «Город трудовой доблести». В их число попала и Казань.

В этом месяце звание «Город трудовой доблести» присвоили еще 12 российским городам. Его получили Оха (Сахалинская область), Ступино (Подмосковье), Кострома, Лысьва (Пермский край), Сызрань (Самарская область), Мончегорск (Мурманская область), Воркута (Республика Коми), Алдан (Якутия), Бологое (Тверская область), Чита, Дзержинск (Нижегородская область) и Кемерово.