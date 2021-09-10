Центр Гамалеи: эффективность вакцины «Спутник V» против дельта-штамма варьируется от 83% до 94%

Фото: Максим Платонов (архив)

Эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» против штамма «дельта» составляет от 83% до 94%. Об этом сообщил ее разработчик, национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава РФ.

Процент эффективности вакцины отличается, в зависимости от того, по каким показателям и как его высчитывают, пишет ТАСС. «В то же самое время эффективность Pfizer и Moderna, по данным американских и израильских университетов, колеблется от 40% с небольшим до 52%, что, естественно, значительно хуже», — обратил внимание глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, «Спутник V» зарегистрировали в России 11 августа 2020 года. Вакцина прошла все четыре стадии исследований: одну доклиническую (на животных) и три клинических (на людях).

Спустя год после регистрации в РФПИ заявили, что «Спутник V» доказал свою безопасность и высокую эффективность как один из ведущих мировых препаратов для борьбы с коронавирусом.



Татьяна Демина