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«Кайрат» Бердыева сыграл вничью с «Омонией» в матче группы Лиги конференций

19:23, 16.09.2021
«Кайрат» Бердыева сыграл вничью с «Омонией» в матче группы Лиги конференций
Фото: vk.com/fckairat

«Кайрат» дома сыграл вничью с кипрской «Омонией» (0:0) в стартовом матче группового раунда Лиги конференций по футболу.

Подопечные Курбана Бердыева имели ощутимое преимущество на протяжении всей игры, но реализовать свои моменты не смогли. В итоге встреча завершилась нулевой ничьей.

Для «Кайрата» этот матч стал дебютным в групповых раундах еврокубков.

Напомним, в одной группе с «Кайратом» также играют азербайджанский «Карабах» и швейцарский «Базель».

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