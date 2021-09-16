«Кайрат» Бердыева сыграл вничью с «Омонией» в матче группы Лиги конференций
«Кайрат» дома сыграл вничью с кипрской «Омонией» (0:0) в стартовом матче группового раунда Лиги конференций по футболу.
Подопечные Курбана Бердыева имели ощутимое преимущество на протяжении всей игры, но реализовать свои моменты не смогли. В итоге встреча завершилась нулевой ничьей.
Для «Кайрата» этот матч стал дебютным в групповых раундах еврокубков.
Напомним, в одной группе с «Кайратом» также играют азербайджанский «Карабах» и швейцарский «Базель».
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