«Кайрат» Бердыева сыграет с «Базелем», «Карабахом» и «Омонией» в Лиге конференций

В пятницу состоялась жеребьевка группового раунда Лиги конференций по футболу.

Казахстанский «Кайрат» попал в группу Н и сыграет в ней со швейцарским «Базелем», азербайджанским «Карабахом» и «Омонией» из Кипра.

Украинской «Заре» предстоит выступить в одной группе с итальянской «Ромой», болгарским ЦСКА и норвежским «Боде-Глимтом».

На этой стадии турнира не осталось российских команд.

Группа A: ЛАСК, «Маккаби» Тель-Авив, «Алашкерт», ХИК



Группа B: «Гент», «Партизан», «Флора», «Анортосис»



Группа C: «Рома», «Заря», ЦСКА София, «Буде-Глимт»



Группа D: АЗ, ЧФР, «Яблонец», «Рандерс»



Группа E: «Славия», «Фейеноорд», «Унион», «Маккаби» Хайфа



Группа F: «Копенгаген», ПАОК, «Слован», «Линкольн»



Группа G: «Тоттенхэм», «Ренн», «Витесс», «Мура»



Группа H: «Базель», «Карабах», «Кайрат», «Омония»



Первые матчи группового раунда пройдут 16 сентября, этап продлится до 9 декабря.

Напомним, ранее «Кайрат» возглавил экс-тренер «Рубина» Курбан Бердыев.