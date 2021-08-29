Бердыев напомнил о неразрывной связи Казахстана и Татарстана

Теперь у соседей сразу три «Кайрата» и один Курбан

Легендарный тренер Курбан Бердыев добивался европейского успеха с «Рубином» и «Ростовом», а теперь ему предстоит дебют с «Кайратом», который в советские времена был флагманом казахстанского футбола. «Реальное время» рассказывает о команде, в которой играли и тренировали бывшие ссыльные и заключенные, которая раскалывалась надвое в первые годы чемпионата Казахстана и которая имеет теперь фарм-клуб в Москве.

«Ноев ковчег» Игоря Волчка

Курбан Бердыев в последние пять лет маячил за спинами главных тренеров «Динамо», «Спартака» и даже сборной России, в решающий момент растворяясь в дымке, как улыбка Чеширского кота. Но завязки с «Кайратом» выглядели серьезнее остальных, и в результате все-таки был подписан контракт с клубом. Бердыев в свое время провел в его рядах пять лет, сыграв 160 матчей. Один из этих сезонов он провел под руководством Игоря Волчка, еще одного тренера, внесшего впоследствии большой вклад в историю «Рубина», выведя его в первую лигу чемпионата страны и четвертьфинал Кубка России. В 1981 году туркмен Бердыев стал последним представителем интернационального «ковчега», который собрал футбольный Ной — Волчок.

Но первых будущих футболистов «Кайрата» собрал в Казахстане... Иосиф Сталин. В 1937 году в Среднюю Азию депортировали корейцев. В 1941 в Казахстан выгнали обрусевших немцев. Греков, ингушей, чеченцев сняли с насиженных мест в 1944-м. Среди них были и родители будущих футболистов «Кайрата». Хотя начистоту об этом рассказывал только понтийский грек Евстафий Пехлеваниди. Он же отмечал, что в казахстанском варианте сборной мира Бердыев пользовался особенным авторитетом. Это подтверждал и ингуш Юсуп Шадиев вспоминая, что именно Курбан Бекиевич сдерживал его, когда он хотел наброситься на главного тренера Леонида Остроушко, который, не подумав, обматерил мусульманина.

Галерея тренеров «Кайрата» за всю историю его существования выглядит не менее интернациональной, чем список футболистов. В ней находилось место и поволжскому немцу Александру Келлеру, и родившемуся в Баку армянину Артему Фальяну, и выросшему в Чехословакии венгру Йожефу Беца, легенде украинского футбола, и корейцу Андрею Чен Ир Сону, и еврею Аркадию Хохману (кстати, Чен Ир Сон играл под его руководством), выросшему в Бессарабии, которая на тот момент входила в состав Румынии.

Бердыев в свое время провел в рядах «Кайрата» пять лет, сыграв 160 матчей. Фото: betteam.ru

Касаясь темы сталинских репрессий, которые формировали этнический состав жителей Казахстана и других республик Средней Азии, мы не должны забывать, что это было постоянным рефреном тех лет. В частности, Хохман и еще 12 его одноклубников, этнических евреев, были вынуждены в 1940 году бежать из Румынии в родную Молдавию, ставшую к тому времени частью СССР. Здесь, по крайней мере, его не заставляли менять имя и фамилию. А вот футболисты-венгры в Румынии вынуждены были насильно ассимилироваться: Иштван Добай стал Штефаном, Миклош Ковач получил имя Николае, Ласло Раффински переименовали в Ладислау... Да еще и Румыния вступила в союзнические отношения с Германией, со всеми вытекающими отсюда последствиями для евреев.



Старостин, Севидов, Батич

В советские времена алма-атинская команда представляла спортивное общество «Локомотив». В паре с московским «Локомотивом», алма-атинцы соревновались в Кубке Международного спортивного союза железнодорожников, и в 1971 году выиграли его. Кстати, годом ранее «Кайрат» вернулся в высшую лигу, опередив днепропетровский «Днепр» под руководством будущей легенды тренерского цеха Валерия Лобановского. «Кайрат» тогда тренировал Александр Севидов, а в команде под его руководством играл сын Юрий Севидов.

Пятью годами ранее Юрий, который тогда играл в «Спартаке», стал виновником гибели академика Рябчикова, лауреата Сталинской премии — пожилой ученый попал под колеса его машины, сломал ногу, а потом умер из-за остановки сердца под наркозом в больнице. Виновник аварии получил 10 лет тюрьмы, из которых отсидел четыре, а потом вернулся в футбол через «Кайрат».



Алмаатинцы соревновались в Кубке Международного спортивного союза железнодорожников, и в 1971 году выиграли его. Фото: sports.ru

«...Дружбы народов Союз вековой»

К 70-м годам казахстанский футбол встал на ноги, и уже его воспитанники отправились поднимать футбол в Сибири: Зигфрид Меценатов, Геннадий Неделькин. В Москву перебрались Олег Долматов (первый футболист «Кайрата» в сборной СССР) и Анатолий Зарапин (новичок тренерского штаба «Уфы» Анатолий Зарапин-младший — это его сын). Анатолий Полосин блеснул на Украине и в Молдавии. Кстати, в 1982 году экс-казахстанец Полосин осуществил мечту молдавских болельщиков, выйдя вместе с местной командой «Нистру» в высшую лигу чемпионата СССР.

Любопытно, что в 70-е годы у разносторонне развитых алма-атинцев был реальный выбор: выбрать футбол или хоккей. К примеру, Юсуп Шадиев до 16 лет играл в хоккей, соперничал с будущим олимпийским чемпионом Борисом Александровым, и в футбол перешел только потому, что расформировали его хоккейную команду «Автомобилист». А так был шанс стать первым хоккеистом-ингушем. Футболист Станислав Квочкин начинал с бенди, а Казбек Байбулов сыграл 4 матча в футбольных командах, потом ушел в хоккей с мячом, и в итоге стал знаменитым тренером в хоккее на траве. Под его руководством блистал в этих видах спорта Александр Ионкин, а его брат Анатолий был ведущим футболистом «Кайрата». Который долгое время собирал под свое крыло детей разных народов, увы, забывая о представителях коренной национальности. Только четверо из них оставили серьезный след в главной команде республики перед развалом СССР — Тимур Сегизбаев, Куралбек Ордабаев, Борис Джуманов и Сеильда Байшаков. Кстати, Байшаков попал в команду мастеров, благодаря своеобразному «лимиту», принятому в конце 60-х годов, согласно которому в каждой казахстанской команде должно было играть не менее двух футболистов коренной нации. Байшаков со временем стал и первым футболистом-казахом в сборной Советского Союза.

Тем не менее, никто не мог пожаловаться на какие-либо трения на национальной почве. Наиболее показательно в этом плане выглядит судьба Марка Гурмана, представителя своеобразного еврейского спортивного семейства Гурманов. В нем родилось трое братьев, и все пришли в футбол, после чего их пути разошлись. Старший, Израиль, играл исключительно в Таджикистане, младший, Борис, выступал в узбекистанских командах, средний Михаил Гурман защищал цвета команд из Казахстана. С развалом СССР они рванули на Землю обетованную. Правда, потом вернулись. Марк Гурман, сын Михаила, играл за сборную Казахстана, а потом — и за ветеранскую команду «Кайрата» под руководством Бердыева. Это было в период, когда будучи безработным, Бердыев еще в 2014 году ездил на вторую родину праздновать 60-летие со дня рождения клуба. Там он и стал тренером ветеранов «Кайрата» в матче со сборной мира.

Ветеранский состав снова напомнил сборную СССР: туркмен Бердыев, еврей Гурман, ингуш Масудов, кореец Огай, казах Ордабаев, грек Пехлеваниди, русский Стукашов, чеченец Талгаев, украинец Яровенко… Тогда же Бердыев получил предложение стать главным тренером и сборной, и «Кайрата», но не принял его, став главным в ФК «Ростов».

В 2014 году Бердыев ездил на вторую родину праздновать 60-летие со дня рождения клуба. Фото: diapazon.kz

Постсоветский «Кайрат»

Некогда флагман республиканского футбола не стал гегемоном в своей стране после развала Союза, как во многих других государствах постсоветского пространства. На инерции была одержана победа под руководством Бердыева и Бахтияра Байсеитова в 1992 году, когда был абсолютно разный уровень участников чемпионата, а потом потери состава стали слишком большими, и «Кайрат» перестал быть флагманом. В том числе и в связи с уникальной для республик бывшего СССР ситуацией.

В 1997 году в республике поменяли столицу, переведя ее в Акмолу (бывший Целиноград). Тогда ее переименовали в Астану, а недавно — в Нур-Султан. В советские времена здесь играла вполне среднестатистическая команда «Целинник». После 1997 года она стала называться «Женис» (в переводе с казахского — победа) и вышла в фавориты местного футбола.

А еще среди фаворитов были команды Семипалатинска (Семея), Тараза (Джамбул), Шымкента (Чимкент), Караганды, Павлодара, Петропавловска, Экибастуза. Что касается «Кайрата», то он в те смутные времена делился на две команды — «ЦСКА-Кайрат» (тренер Вахид Масудов) и СОПФК «Кайрат» (тренер Владимир Никитенко). Местные прозвали эти два «Кайрата» армейским и гражданским. В 2004 году «Кайрат» во второй раз стал чемпионом Казахстана. Тогда команда получила спонсора — ею занялись Казахстанские железные дороги, которые и вернули команду к советским истокам.

В 2004 году «Кайрат» во второй раз стал чемпионом Казахстана. Фото: prosports.kz

«Кайрат-Жастар» и «Кайрат-Москва»

В 2020 году «Кайрат» выиграл «пандемийный» чемпионат, который был проведен в «пузыре», размещавшемся в соседних городах Алматы и Талгаре. К этому успеху команду привел специалист из Беларуси Алексей Шпилевский, отец которого работал агентом братьев Глеб — Александра и Вячеслава. По сути, Шпилевский-младший вырос в Германии, с которой отец был тесно связан, и поэтому ориентировал «Кайрат» на немецкий футбол. Кстати, он и вернулся после Казахстана в Германию, возглавив команду «Эрцгебирге» (старожилы помнят эту команду, как участника чемпионата ГДР под названием «Висмут»). Шпилевского сменил воспитанник кыргызского футбола Кирилл Кекер, ранее работавший с дублем команды — «Кайрат-Жастар» (Жастар переводится как «молодежь»). Но его тренерский путь оказался недолгим, закончившись после поражения в квалификации Лиги чемпионов от армянского «Алашкерта».

Развитие «Кайрата» в современном Казахстане видят в появлении команды «Кайрат-Москва», дебютанта ФНЛ нынешнего сезона. Базируется «Кайрат-Москва» в Красногорске, столице Московской области, где «вовремя» прекратил существование местный «Зоркий». Это продолжение спортивной интеграции в Россию, поскольку только Казахстан так плотно сотрудничает с нами, опережая по этому показателю даже Беларусь. Баскетбол и водное поло («Астана»), хоккей («Барыс»), женская команда по хоккею на траве и мужская по хоккею с мячом из Уральска — а теперь и футбол, и тренер, прославившийся в России...