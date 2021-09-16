В Казани с пятницы ограничат движение по улице Пионерской

В Казани временно ограничат движение транспорта по автодороге по улице Пионерской. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

17 сентября для проезда закроют тротуар в районе дома №5/9, 18 сентября — проезжую часть. С 19 сентября по 1 октября для движения будет закрыт тротуар в районе дома №6/7. Это связано с работами по перекладке тепловых сетей.

С субботы, 18 сентября, в столице Татарстана ограничат движение на участке улицы Кави Наджми.



В Казани в дни выборов, с 17 по 19 сентября, введут ограничение движения на нескольких участках дорог. С 20.00 17 сентября до 7.00 19 сентября для автомобилей станет недоступна улица Профсоюзная (участок от улицы Астрономической до улицы Чернышевского), с 0.00 до 24.00 17 сентября ограничат доступ на парковку центра семьи «Казан». Кроме того, с 0.00 до 24.00 19 сентября закроют объездную дорогу вокруг стадиона «Ак Барс Арена».



Татьяна Леухина