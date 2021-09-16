В Казани почти на месяц ограничат проезд по улице Кави Наджми

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани почти на месяц ограничат движение транспорта на участке улицы Кави Наджми. Соответствующее распоряжение подписано в исполкоме Казани и опубликовано в сборнике документов мэрии.

Временно закроется проезд по улице Кави Наджми возле домов №19/18 и №17/23. Ограничение начнет действовать в субботу, 18 сентября, и продолжится до 13 октября.

скриншот приложения к распоряжению заместителя руководителя исполкома комитета Казани от 07.09.2021 №4658р

Ограничение вводится в связи с работами по укладке кабельных линий, следует из распоряжения властей.

Напомним, в Казани в дни выборов, с 17 по 19 сентября, введут ограничение движения на нескольких участках дорог. С 20.00 17 сентября до 7.00 19 сентября для автомобилей станет недоступна улица Профсоюзная (участок от улицы Астрономической до улицы Чернышевского), с 0.00 до 24.00 17 сентября ограничат доступ на парковку центра семьи «Казан». Кроме того, с 0.00 до 24.00 19 сентября закроют объездную дорогу вокруг стадиона «Ак Барс Арена».



Татьяна Демина