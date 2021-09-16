В Казани почти на месяц ограничат проезд по улице Кави Наджми
В Казани почти на месяц ограничат движение транспорта на участке улицы Кави Наджми. Соответствующее распоряжение подписано в исполкоме Казани и опубликовано в сборнике документов мэрии.
Временно закроется проезд по улице Кави Наджми возле домов №19/18 и №17/23. Ограничение начнет действовать в субботу, 18 сентября, и продолжится до 13 октября.
Ограничение вводится в связи с работами по укладке кабельных линий, следует из распоряжения властей.
Напомним, в Казани в дни выборов, с 17 по 19 сентября, введут ограничение движения на нескольких участках дорог. С 20.00 17 сентября до 7.00 19 сентября для автомобилей станет недоступна улица Профсоюзная (участок от улицы Астрономической до улицы Чернышевского), с 0.00 до 24.00 17 сентября ограничат доступ на парковку центра семьи «Казан». Кроме того, с 0.00 до 24.00 19 сентября закроют объездную дорогу вокруг стадиона «Ак Барс Арена».
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