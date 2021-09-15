Бюджет «Салавата Юлаева» — свыше 2 млрд рублей, сам клуб зарабатывает 370 млн
Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов раскрыл финансовую информацию по уфимскому клубу. Об этом он рассказал в интервью РБК.
По словам руководителя, бюджет клуба на сезон составляет чуть более 2 млрд рублей. Это чуть ниже предыдущих годов, когда на «Салават» выделялось больше на полмиллиона.
Сам клуб зарабатывает 370 миллионов рублей. В эту сумму входят доходы от продажи билетов, атрибутики и рекламы. По этому показателю, по мнению Баширова, «Салават Юлаев» входит в тройку лучших клубов КХЛ.
Также гендиректор уфимцев сообщил о подписании четырехлетнего контракта с одной из букмекерских компаний.
«Мы зарабатываем 370 миллионов рублей. Эта сумма складывается из продажи билетов, атрибутики и рекламы. Мы входим в тройку клубов лиги по этому показателю. У нас резко возросла сумма доходов, мы три года в лидерах. Недавно мы заключили крупнейший рекламный контракт с букмекерской компанией, рассчитанный на 4 года, — сказал Баширов.
Напомним, что перед началом нынешнего сезона перед «Салаватом Юлаевым» была поставлена задача выиграть Кубок Гагарина.СпортХоккей Башкортостан
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