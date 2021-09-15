Бюджет «Салавата Юлаева» — свыше 2 млрд рублей, сам клуб зарабатывает 370 млн

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов раскрыл финансовую информацию по уфимскому клубу. Об этом он рассказал в интервью РБК.

По словам руководителя, бюджет клуба на сезон составляет чуть более 2 млрд рублей. Это чуть ниже предыдущих годов, когда на «Салават» выделялось больше на полмиллиона.

Сам клуб зарабатывает 370 миллионов рублей. В эту сумму входят доходы от продажи билетов, атрибутики и рекламы. По этому показателю, по мнению Баширова, «Салават Юлаев» входит в тройку лучших клубов КХЛ.

Ринат Баширов. Фото: vk.com/hcsalavat

Также гендиректор уфимцев сообщил о подписании четырехлетнего контракта с одной из букмекерских компаний.

«Мы зарабатываем 370 миллионов рублей. Эта сумма складывается из продажи билетов, атрибутики и рекламы. Мы входим в тройку клубов лиги по этому показателю. У нас резко возросла сумма доходов, мы три года в лидерах. Недавно мы заключили крупнейший рекламный контракт с букмекерской компанией, рассчитанный на 4 года, — сказал Баширов.

Напомним, что перед началом нынешнего сезона перед «Салаватом Юлаевым» была поставлена задача выиграть Кубок Гагарина.