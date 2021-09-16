К Джо Байдену обратились с просьбой сократить расходы на ядерное оружие

Президента США Джо Байдена призвали сократить расходы на ядерное вооружение. Соответствующее письмо направила в администрацию президента США группа конгрессменов-демократов.

Авторы письма напомнили о «многолетних усилиях» Джо Байдена по снижению вероятности ядерной войны и уменьшению роли ядерного вооружения в политике безопасности США. Однако по мнению депутатов, запрос бюджета на 2022 финансовый год не отвечает усилиям по снижению зависимости страны от ядерного оружия.

«В рамках настоящего бюджета предусмотрено использование $634 млрд в течение десяти лет для восстановления всех средств доставки, вооружений и боеголовок в ядерном арсенале США», — приводит текст письма RT.

Сенаторы просят главу государства отменить решения администрации Трампа по увеличению расходов на ядерное оружие и установить стратегию, которая ограничивала бы использование этого оружия в вопросах нацбезопасности.

В феврале в Пентагоне не исключили возможность ядерной войны с Россией.

Ольга Плешкова