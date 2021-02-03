В Пентагоне не исключили возможность ядерной войны с Россией

В статье для февральского выпуска официального издания Военно-морского института Соединенных Штатов глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард заявил, что ядерная война с Россией или Китаем возможна.



«Существует реальная возможность того, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт с использованием ядерного оружия, если, по их мнению, в случае поражения с применением обычных видов вооружения возникнет угроза политическому строю или государству», — приводит его слова «РИА Новости».

Также, по его словам, нельзя исключать, что потенциальный противник решит использовать ядерный арсенал.



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Ранее среди жителей России проводился опрос о том, сколько россиян видят угрозу ядерной войны.