Игрок «Рубина» Джордже Деспотович пригласил Ирину Шейк в Казань

Футболист «Рубина» Джордже Деспотович записал видеообращение в адрес известной модели Ирины Шейк, пригласив ее в Казань. Видеоролик опубликовано в соцсетях казанского клуба.

«Ирина, приезжай к нам в Казань! Во-первых, ты — татарка, во-вторых, у нас есть свой Брэдли Купер», — сказал Деспотович, намекая на хавбека «Рубина» Андерса Дрейера, похожего на американского актера.

В конце видео показано, как футболист отправляет свое видеообращение Шейк в директ «Инстаграм».

Напомним, ранее Дрейер оформил хет-трик в своем дебютном матче за «Рубин», отправив три гола в ворота «Урала» (4:0). Футболист был признан лучшим игроком РПЛ по итогам 7-го тура по версии портала WhoScored.