WhoScored назвал хавбека «Рубина» Дрейера лучшим игроком 7-го тура РПЛ

Популярный футбольный портал статистики WhoScored представил собственную версию символической сборной 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Лучшим игроком признан хавбек «Рубина» Андерс Дрейер, оформивший хет-трик в матче против «Урала» (4:0). Этот матч и голы стали для игрока дебютными в российском чемпионате после перехода из датского «Миттьюлланна».

Кроме Дрейера, в сборную лучших также вошел защитник казанцев Георгий Зотов.

Полностью сборная 7-го тура по версии WhoScored выглядит следующим образом: Маринато Гильерме («Локомотив»), Георгий Зотов («Рубин»), Боян Йокич («Уфа»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Дуглас Сантос («Зенит»), Андерс Дрейер («Рубин»), Денис Глушаков («Химки»), Вендел («Зенит») Квинси Промес («Спартак»), Артем Дзюба («Зенит»), Матео Касьерра («Сочи»).

Фото: whoscored.com

Напомним, накануне казанский «Рубин» забил четыре безответных гола в ворота «Урала». Благодаря этой победе команда Леонида Слуцкого набрала 14 очков и вышла на четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

Это был вечер Дрейера: в истории «Рубина» случился самый огненный дебют