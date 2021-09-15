Продлением трассы Казань — Екатеринбург до Тюмени и Челябинска займется «Росавтодор»

Продлением трассы Казань — Екатеринбург до Тюмени и Челябинска займется Федеральное дорожное агентство («Росавтодор»). «Автодор» не будет принимать в этом участие, заявил руководитель госкомпании Вячеслав Петушенко на форуме «Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве».

«Это проект, который реализует ФДА, лучше спросить у них. До Екатеринбурга — это мы делаем, дальше — ФДА», — передает слова Петушенко «РИА Новости».

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что на продление трассы потратят порядка 200-250 млрд рублей. Строительство планируют завершить в 2024 году.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее стали известны подробности проектирования трассы М-12 Казань — Екатеринбург.

Ольга Плешкова