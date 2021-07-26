Стали известны подробности проектирования трассы М-12 Казань — Екатеринбург

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Стали известны подробности проектирования трассы М-12, которую президентом РФ поручено продлить от Казани до Екатеринбурга к 2024 году, их выяснил «Коммерсант».

На участке до Мамадыша построят 22 надземных перехода, а после — 81,4-километровый обход Нижнекамска и Набережных Челнов. После этого отдельные участки трассы реконструируют и отремонтируют.

В Башкирии на М-7 сделают обходы населенных пунктов Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново. После этого от города Дюртюли до поселка Ачит в Свердловской области построят 274-километровую дорогу, там будет один платный участок. Дорога должна пройти через лесной массив, но пока неизвестен объем планируемой вырубки. Пока остается неясным, затронет ли строительство какие-либо особо охраняемые природные территории. После Ачита М-12 вольется в бесплатную трассу Р242 Пермь—Екатеринбург.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Решению по трассировке предшествовала «серьезная дискуссия» в правительстве, сообщил глава общественного совета при Минтрансе России Михаил Блинкин.

Маргарита Головатенко