Попова сообщила о разработке тест-системы для выявления вируса Нипах

В России разработали тест-систему для выявления вируса Нипах, обнаруженного в Индии. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Сегодня мы можем различать вирус Нипах в случае его выявления или в случае выявления пациента с такими симптомами», — сообщила Попова на встрече с медиками Ростовского государственного медицинского университета.

Вирус Нипах вызывает тяжелые респираторные заболевания и воспаление мозга. Его летальность достигает 75%, но вакцины от этого вируса нет. По данным ВОЗ, инкубационный период Нипаха составляет от 4 до 14 дней, но есть данные о том, что этот срок может достигать 45 дней.

В Роспотребнадзоре сообщали, что вспышки вируса Нипах в России почти нет.

Ольга Плешкова