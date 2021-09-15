Рейдеборн пропустил 11 шайб в первых 3-х матчах за ЦСКА в КХЛ

ЦСКА крупно проиграл «Барысу» (3:6) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Пять шайб от казахстанцев пропустил вратарь Адам Рейдеборн, еще один гол гости забросили в пустые ворота армейцев.

После матча главный тренер ЦСКА Сергей Федоров поддержал шведского голкипера команды. По его словам, с «Барысом» Рейдеборн провел хорошую игру.

— Депрессии точно нет. Он хорошо себя чувствует. Никому не нравится проигрывать. Это сложное дело для любого спортсмена, особенно в профессиональном спорте. Я думаю, Адам сыграл сегодня хорошо. К сожалению, в каких-то моментах мы не смогли ему помочь увидеть шайбу или поймать ее, — сказал Федоров.

Фото: vk.com/hccska

Экс-голкипер «Ак Барса» неудачно начал новый сезон. В ЦСКА он успел провести три игры, в двух из которых потерпел поражение. Всего Рейдеборн в этих матчах пропустил 11 шайб, отразив 83,6% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 3,70.



Последние два сезона швед провел в «Ак Барсе», в составе которого в 2019 году дебютировал в КХЛ. В мае нынешнего года руководство казанцев не предложило контракт Рейдеборну, после чего он перебрался в ЦСКА. По некоторым данным, голкипер заработает в московском клубе 70 миллионов рублей за 2 сезона.