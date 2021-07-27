Вратарь Рейдеборн заработает в ЦСКА 35 миллионов рублей в год

Российское издание «Спорт-Экспресс» опубликовало данные по заработным платам хоккеистов московского ЦСКА на сезон-2021/22.

Самым высокооплачиваемым игроком армейцев станет нападающий Антон Слепышев, который заработает за год 75 миллионов рублей. Чуть меньше, 70 млн, положены по зарплате форварду Михаилу Григоренко.

Больше всех среди защитников ЦСКА получит Богдан Киселевич — 60 млн рублей.

Бывший вратарь «Ак Барса» Адам Рейдеборн заработает за год 35 миллионов, а его напарник Иван Федотов — 10 млн.

Ранее СМИ раскрыли зарплаты хоккеистов «Салавата Юлаева».