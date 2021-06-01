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Рейдеборн подписал двухлетний контракт с ЦСКА

22:51, 01.06.2021
Рейдеборн подписал двухлетний контракт с ЦСКА
Фото: iihf.com

Бывший вратарь «Ак Барса» Адам Рейдеборн стали игроком ЦСКА, информирует пресс-служба армейского клуба.

Голкипер подписал двухлетнее соглашение с московской командой в качестве неограниченно свободного агента.

Ранее Рейдеборн два сезона выступал в составе «Ак Барса», завоевав с казанцами серебряные награды и выйдя в финал Восточной конференции. По итогам проходящего в Латвии чемпионата мира голкипер вошел в число трех лучших игроков сборной Швеции, покинувшей турнир после группового этапа.

Напомним, чуть раньше сегодня ЦСКА объявил о переходе вратаря Александра Шарыченкова в «Салават Юлаев».

СпортХоккей
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